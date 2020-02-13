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مصورة سعودية تنال 3 أوسمة شرفية عالمية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

حققت المصورة الفوتوجرافية السعودية أماني القحطاني عضو جمعية «إعلاميون»، ثلاثة أوسمة شرفية في مسابقة (بوكا باي 2020)، وذلك ضمن النسخة الثانية من المسابقة والمقامة حاليا في مقدونيا تحت رعاية الاتحاد الدولي لفن التصوير FIAP والجمعية الأمريكية للتصوير PSA.

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وقالت أماني القحطاني إن «صورة المدخن» لرجل من مدينة بوشكار الهندية، نالت وسامي شرف «Victory.PW» «و»GRADAC PGI» في صالون مقدونيا، أما صورة «نساء الهمر» بوادي أومو السفلي في إثيوبيا فنالت وسام الشرف

«FK OHRID» في صالون الجبل الأسود.

وتملك القحطاني إضافة إلى عضويتها بجمعية «إعلاميون» السعودية، عضوية جمعية اتحاد العرب للمصورين، وعضوية الجمعية الأمريكية للتصوير الضوئي، وتملك سلسلة تجارب محلية وعالمية في عالم التصوير والتوثيق، والمشاركة في المسابقات والمهرجانات العالمية المتخصصة في مجال التصوير، وتمثل السعودية كمصورة محترفة، وذلك من 2014، ولها مشاركات متنوعة في فعاليات عالمية.