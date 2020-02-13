شكرا لقرائتكم خبر
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض
حققت المصورة الفوتوجرافية السعودية أماني القحطاني عضو جمعية «إعلاميون»، ثلاثة أوسمة شرفية في مسابقة (بوكا باي 2020)، وذلك ضمن النسخة الثانية من المسابقة والمقامة حاليا في مقدونيا تحت رعاية الاتحاد الدولي لفن التصوير FIAP والجمعية الأمريكية للتصوير PSA.
وقالت أماني القحطاني إن «صورة المدخن» لرجل من مدينة بوشكار الهندية، نالت وسامي شرف «Victory.PW» «و»GRADAC PGI» في صالون مقدونيا، أما صورة «نساء الهمر» بوادي أومو السفلي في إثيوبيا فنالت وسام الشرف
«FK OHRID» في صالون الجبل الأسود.
وتملك القحطاني إضافة إلى عضويتها بجمعية «إعلاميون» السعودية، عضوية جمعية اتحاد العرب للمصورين، وعضوية الجمعية الأمريكية للتصوير الضوئي، وتملك سلسلة تجارب محلية وعالمية في عالم التصوير والتوثيق، والمشاركة في المسابقات والمهرجانات العالمية المتخصصة في مجال التصوير، وتمثل السعودية كمصورة محترفة، وذلك من 2014، ولها مشاركات متنوعة في فعاليات عالمية.
كانت هذه تفاصيل خبر مصورة سعودية تنال 3 أوسمة شرفية عالمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.