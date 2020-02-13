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تخيل..1281 مشروعا في يوم واحد بالرياض

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شوق اللهيبي - مكة المكرمة الزمن: 14 فبرير 2019 الحدث: الملك سلمان يدشن ويؤسس 1281 مشروعا بأكثر من 82 مليار ريال في هذا اليوم تشهد الرياض قصة حب ونهضة ونماء وازدهار يرويها الملك سلمان بن عبدالعزيز في تدشين وتأسيس مشاريع تنموية يبلغ عددها 1281 مشروعا، بقيمة إجمالية تزيد على 82.3 مليار ريال، تغطي قطاعات التنمية كافة في الرياض، تحقيقا لرؤية 2030، متطلعين لمستقبل زاخر بالإنجازات والنجاحات. مشروعات الرياض تدشين 921 مشروعا بتكلفة 52.3 مليار ريال

وضع حجر الأساس على 360 مشروعا بتكلفة 29.8 مليار ريال قطاعات المنطقة التنموية 166 مشروعا في قطاع التعليم

43 مشروعا في قطاع الخدمات الصحية

315 مشروعا في قطاع المرافق العامة

15 مشروعا في قطاع الصرف الصحي

10 مشاريع في قطاع الاتصالات

15 مشروعا في قطاع الإسكان

363 مشروعا في قطاع النقل والطرق

313 مشروعا في قطاع الخدمات العامة

66 مشروعا في قطاع التنمية الاقتصادية ماذا سيتحقق وفقا لرؤية 2030 - خلق بيئة جاذبة للاستثمار وحاضنة لريادة الأعمال Advertisements - تحقيق الانفتاح الاقتصادي - تطوير منطقة الرياض وتجهيزها بأفضل البنى التحتية - تحويل المنطقة إلى واحة غناء - إيجاد محطة تتيح للعالم الوقوف على التاريخ الإسلامي - ترفيه عالي المستوى وصحة أفضل وتعليم أجود - الارتقاء بالرياض إلى مصاف العواصم العالمية - رفع نسبة تملك المواطنين للسكن - إتاحة عشرات الآلاف من الفرص الوظيفية



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