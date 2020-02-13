السعودية | هيئة الأدب السعودية تحتفي باليوم العالمي للقصة القصيرة

شكرا لقرائتكم هيئة الأدب السعودية تحتفي باليوم العالمي للقصة القصيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تحتفي هيئة الأدب والنشر والترجمة في السعودية، باليوم العالمي للقصة القصيرة بطريقة خاصة تقدم من خلالها جهازاً إلكترونياً في الأماكن العامة يمنح الجمهور قصصاً قصيرة بشكل مجاني وبحسب احتياجهم.

وسيتم إطلاق الجهاز في مرحلته التجريبية الأولى في ثلاثة مواقع هي مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام، وذلك يوم الجمعة 14 فبراير 2020م تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي للقصة القصيرة.

ويقدم جهاز "القصة القصيرة" محتوى غنياً من القصص المميزة، وذلك على ثلاث فئات: الأولى قصص قصيرة تستغرق قراءتها دقيقة واحدة، والفئة الثانية قصص تستغرق قراءتها ثلاث دقائق، والفئة الثالثة قصص تستغرق قراءتها خمس دقائق، كما ستكون متاحة عبر خيارات تقنية سهلة، بحيث تخرج القصة لطالبها بحسب احتياجه، متضمنة عنوان القصة ومعلومات عن كاتبها.

وتسعى هيئة الأدب والنشر والترجمة من خلال هذه المبادرة إلى الخروج عن الطرق التقليدية في الاحتفاء باليوم العالمي للقصة القصيرة، وتوفير خيارات إبداعية وتفاعلية مع الجمهور تدعم جهود الهيئة في التشجيع على القراءة ونشر المنتج الأدبي بين عموم الأفراد من جميع شرائح المجتمع.