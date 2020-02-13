، "السعودية لأمراض اللثة" تقيم الملتقى العلمي الأول لها بجازان.. السبت القادم ،

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تقيم الجمعية السعودية لأمراض وجراحة اللثة، الملتقي العلمي الأول لها بمنطقة جازان بفندق ومنتجع راديسون بلو، يوم السبت القادم، الموافق 21 جمادى الآخرة 1441هـ 15 فبراير 2020م.
وتفصيلًا: يعد هذا الملتقي أول وأكبر تجمع علمي تخصصي على مستوى المنطقة في تخصص أمراض وجراحة اللثة؛ حيث يهدف إلى تقديم مواد علمية تواكب التطور الطبي الذي تشهده المملكة العربية السعودية، تماشيًا مع أهداف رؤية 2030 التي تهدف من خلالها لتدريب وتطوير الممارسين الصحيين.
وتطمح الجمعية من خلال هذا الملتقى، الذي يشارك فيه نخبة من الاستشاريين السعوديين الحاصلين على شهادات الاختصاص في مختلف تخصصات طب الأسنان من داخل وخارج المملكة؛ لنقل خبراتهم وتجاربهم العملية والعلمية المدعمة بالأدلة والبراهين، ومناقشة التداخلات في مجال أمراض وجراحة اللثة، وكذلك تخصص زراعة الأسنان كأحد فروع تخصص الجمعية مع تخصصات الاستعاضة السنية، تقويم الأسنان، علاج جذور وأعصاب الأسنان.
وفي هذا الصدد أوضح ممثل الجمعية بمنطقة جازان وعميد كلية طب الأسنان بجامعة جازان، الدكتور هيثم بن ناصر فقيه؛ أن هذا الملتقى يعد إحدى لبنات التعاون البنّاء الذي يسعى مجلس إدارة الجمعية السعودية لأمراض وجراحة اللثة، برئاسة الدكتور عبدالله بن عوض العمري، كأول جمعية تخصصية في طب الأسنان تقيم فعالية علمية بالمنطقة، تهدف لأن تقدم برامجها العملية في مختلف مناطق المملكة خلال فترة وجيزة من تأسيسها.
يُذكر أن هذا الملتقى يُقام برعاية إعلامية من صحيفة "الخليج 365" الإلكترونية، والتي تثمّن للجمعية ومجلس إدارتها ثقتهم وتعاونهم في إبراز جهودها.الجمعية السعودية لأمراض وجراحة اللثة جازان
13 فبراير 2020 - 19 جمادى الآخر 1441 09:22 PM
يهدف لتقديم مواد علمية تواكب التطور الطبي بالمملكة.. برعاية "الخليج 365" إعلاميًّا
تقيم الجمعية السعودية لأمراض وجراحة اللثة، الملتقي العلمي الأول لها بمنطقة جازان بفندق ومنتجع راديسون بلو، يوم السبت القادم، الموافق 21 جمادى الآخرة 1441هـ 15 فبراير 2020م.
وتفصيلًا: يعد هذا الملتقي أول وأكبر تجمع علمي تخصصي على مستوى المنطقة في تخصص أمراض وجراحة اللثة؛ حيث يهدف إلى تقديم مواد علمية تواكب التطور الطبي الذي تشهده المملكة العربية السعودية، تماشيًا مع أهداف رؤية 2030 التي تهدف من خلالها لتدريب وتطوير الممارسين الصحيين.
وتطمح الجمعية من خلال هذا الملتقى، الذي يشارك فيه نخبة من الاستشاريين السعوديين الحاصلين على شهادات الاختصاص في مختلف تخصصات طب الأسنان من داخل وخارج المملكة؛ لنقل خبراتهم وتجاربهم العملية والعلمية المدعمة بالأدلة والبراهين، ومناقشة التداخلات في مجال أمراض وجراحة اللثة، وكذلك تخصص زراعة الأسنان كأحد فروع تخصص الجمعية مع تخصصات الاستعاضة السنية، تقويم الأسنان، علاج جذور وأعصاب الأسنان.
وفي هذا الصدد أوضح ممثل الجمعية بمنطقة جازان وعميد كلية طب الأسنان بجامعة جازان، الدكتور هيثم بن ناصر فقيه؛ أن هذا الملتقى يعد إحدى لبنات التعاون البنّاء الذي يسعى مجلس إدارة الجمعية السعودية لأمراض وجراحة اللثة، برئاسة الدكتور عبدالله بن عوض العمري، كأول جمعية تخصصية في طب الأسنان تقيم فعالية علمية بالمنطقة، تهدف لأن تقدم برامجها العملية في مختلف مناطق المملكة خلال فترة وجيزة من تأسيسها.
يُذكر أن هذا الملتقى يُقام برعاية إعلامية من صحيفة "الخليج 365" الإلكترونية، والتي تثمّن للجمعية ومجلس إدارتها ثقتهم وتعاونهم في إبراز جهودها.
، "السعودية لأمراض اللثة" تقيم الملتقى العلمي الأول لها بجازان.. السبت القادم ،
المصدر : الخليج 365
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