، الحوثيون يعترفون بمقتل 6 قادة ميدانيين رفيعي المستوى ،

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اعترفت ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، بمقتل ستة على الأقلّ من قياداتها الميدانية خلال الأيام القليلة الماضية في المعارك مع قوات الجيش الوطني اليمني، حسبما أورد اليوم (الخميس) موقع "روسيا اليوم".
وذكرت وسائل إعلام تابعة للحوثيين أن العاصمة صنعاء شهدت أمس مراسم تشييع عدد من العسكريين، الذين قتلوا في مختلف الجبهات.
وأضافت أن بين القتلى أربعة ضباط برتبة عقيد؛ وهم: عبداللطيف صالح الغفري، ومعين عبدالله مرعي، وعبدالبديع عبدالرب الحوثي، وعلي يحيى الوجيه.
وأشارت إلى أن تشييع القتلى الأربعة جاء بعد يوم من تشييع ضابطين آخرين رفيعي المستوى في صنعاء، وهما: العميد يحيى عبدالجبار حسن جحدان، والعميد عبدالله محمد حنش.
وكان موقع "26 سبتمبر نت" التابع للجيش الوطني اليمني، قد أفاد أمس بأن قوات الجيش الوطني ومقاتلات التحالف العربي استهدفت أمس مواقع للحوثيين غربي محافظة الجوف، وشمال محافظة الضالع.ميليشيا الحوثي الإرهابية
الحوثيون يعترفون بمقتل 6 قادة ميدانيين رفيعي المستوىصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-02-13
اعترفت ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، بمقتل ستة على الأقلّ من قياداتها الميدانية خلال الأيام القليلة الماضية في المعارك مع قوات الجيش الوطني اليمني، حسبما أورد اليوم (الخميس) موقع "روسيا اليوم".
وذكرت وسائل إعلام تابعة للحوثيين أن العاصمة صنعاء شهدت أمس مراسم تشييع عدد من العسكريين، الذين قتلوا في مختلف الجبهات.
وأضافت أن بين القتلى أربعة ضباط برتبة عقيد؛ وهم: عبداللطيف صالح الغفري، ومعين عبدالله مرعي، وعبدالبديع عبدالرب الحوثي، وعلي يحيى الوجيه.
وأشارت إلى أن تشييع القتلى الأربعة جاء بعد يوم من تشييع ضابطين آخرين رفيعي المستوى في صنعاء، وهما: العميد يحيى عبدالجبار حسن جحدان، والعميد عبدالله محمد حنش.
وكان موقع "26 سبتمبر نت" التابع للجيش الوطني اليمني، قد أفاد أمس بأن قوات الجيش الوطني ومقاتلات التحالف العربي استهدفت أمس مواقع للحوثيين غربي محافظة الجوف، وشمال محافظة الضالع.
13 فبراير 2020 - 19 جمادى الآخر 1441
09:25 PM
بينهم 2 برتبة عميد و4 عقداء
اعترفت ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، بمقتل ستة على الأقلّ من قياداتها الميدانية خلال الأيام القليلة الماضية في المعارك مع قوات الجيش الوطني اليمني، حسبما أورد اليوم (الخميس) موقع "روسيا اليوم".
وذكرت وسائل إعلام تابعة للحوثيين أن العاصمة صنعاء شهدت أمس مراسم تشييع عدد من العسكريين، الذين قتلوا في مختلف الجبهات.
وأضافت أن بين القتلى أربعة ضباط برتبة عقيد؛ وهم: عبداللطيف صالح الغفري، ومعين عبدالله مرعي، وعبدالبديع عبدالرب الحوثي، وعلي يحيى الوجيه.
وأشارت إلى أن تشييع القتلى الأربعة جاء بعد يوم من تشييع ضابطين آخرين رفيعي المستوى في صنعاء، وهما: العميد يحيى عبدالجبار حسن جحدان، والعميد عبدالله محمد حنش.
وكان موقع "26 سبتمبر نت" التابع للجيش الوطني اليمني، قد أفاد أمس بأن قوات الجيش الوطني ومقاتلات التحالف العربي استهدفت أمس مواقع للحوثيين غربي محافظة الجوف، وشمال محافظة الضالع.
، الحوثيون يعترفون بمقتل 6 قادة ميدانيين رفيعي المستوى ،
المصدر : الخليج 365
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