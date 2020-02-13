شكرا لمتابعة خبر عن توضيح من الأحوال المدنية بشأن استخراج بطاقة هوية للمرأة بالحجاب الملون والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أوضحت الأحوال المدنية اليوم الخميس، إمكانية استخراج بطاقة هوية للمرأة بالحجاب الملون.
وجاء ذلك ردا على سؤال على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” قال فيه ” هل نظام الاحوال للنساء يسمح بالحجاب الملون ؟!.
وردت الهيئة قائلة : “يلزم ان يكون الحجاب اسود، نسعد بخدمتك”
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