شكرا لمتابعة خبر عن توضيح من الأحوال المدنية بشأن استخراج بطاقة هوية للمرأة بالحجاب الملون والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضحت الأحوال المدنية اليوم الخميس، إمكانية استخراج بطاقة هوية للمرأة بالحجاب الملون.

وجاء ذلك ردا على سؤال على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” قال فيه ” هل نظام الاحوال للنساء يسمح بالحجاب الملون ؟!.

وردت الهيئة قائلة : “يلزم ان يكون الحجاب اسود، نسعد بخدمتك”