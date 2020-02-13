شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. لقطات من زفاف الأمير سلطان بن مشعل الأسطوري والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أثار حفل زفاف الأمير سلطان بن مشعل بن محمد، إعجاب وانتباه عدد كبير من المتابعين عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأظهر فيديو من احتفال صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز بزواج ابنه الأمير سلطان على كريمة سمو الأمير عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز ، مظاهر الاحتفال التي اعتبرها المتابعون أسطورية

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