شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. عمالة شرق آسيوية تهرب النقود من خلال «البسكوت والفول السوداني» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أظهر مقطع فيديو طرق إبتكرتها العمالة الشرق أسيويه يتم من خلالها تهريب النقود الى خارج دول الخليج. وظهر في الفيديو تهريب العمالة للنقود من خلال تخبئتها في أكياس بسكوت والفول السوداني.

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