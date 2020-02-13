شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد تنبه باستمرار العوالق الترابية على محافظات مكة المكرمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من استمرار تأثير العوالق الترابية على عدة محافظات فى منطقة مكة المكرمة. وذكرت أن العاصمة المقدسة ومحافظات الجموم، والطائف، والخرمة، والكامل، والمويه، وبحرة، وتربة، وجدة، وخليص، ورابغ، ورينة، وعرفات ستتأثر بتلك الأجواء حتى الساعة السادسة من صباح يوم غد.

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