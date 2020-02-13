شكرا لمتابعة خبر عن بنك يُخالف القانون في فاتورة ضريبية أصدرها لمواطن والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل على وجوب إصدار جميع الفواتير الضريبية من البنوك باللغة العربية بالإضافة إلى أي لغة أخرى قد تصدر بها.
ولفتت إلى أنه في حال مخالفة ذلك يجب على العميل أن يتواصل مع وزارة التجارة والاستثمار.
جاء ذلك ردًا على تساؤل طرحه أحد متابعي حساب الهيئة الرسمي الخاصة بالعناية بالعملاء بموقع تويتر، حيث تسائل المواطن بشأن كيفية التصرف حيال البنك الذى أصدر له فاتورة ضريبية باللغة الإنجليزية.
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