شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. مشهد مروع لاقتحام الجراد مزارع الدوادمي والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - واصل الجراد حملات اقتحامه للمزارع في محافظة الدوادمي تزامًنًا مع حرائق استراليا التي يتوقع أن تتسبب في هجرة المزيد من الحشرات والطيور.
ووثق فيديو في مشهد مروع لحظة هجوم أعداد كبيرة من الجراج على مزارع القرنة في محافظة الدوادمي.
ويواجه سكان المملكةواليمن غزو أسراب ضخمة من الجراد مكونة من حوالي 360 مليار من الجراد ، والتي يمكن أن تسد الشمس في بعض الأحيان.
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