شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو والصور.. تركي آل الشيخ يسأل : «وش أخبار بطولة البلوت؟» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سأل المستشار تركي آل شيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه عبر حسابه في “تويتر”، عن بطولة ” البلوت “. وقال آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “: “وش أخبار بطولة البلوت؟”. ورد عليه حساب “شتاء الرياض” بأنها أضخم انطلاقة لـ بطولة شتاء الرياض للبلوت، فماهي بطولة شتاء الرياض للبلوت..؟”. Advertisements

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