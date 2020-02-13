شكرا لمتابعة خبر عن إغلاق كلي لطريق الأمير نايف بداية من الغد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أغلق طریق الأمیر نایف بن عبدالعزیز بإتجاه الجنوب من تقاطع الملك سعود بن عبدالعزیز بشكل كلي. وأعلنت أمانة المنطقة الشرقية بالتنسيق مع الإدارةالعامة للمرور عن إغلاق كلي لطریق الأمیر نایف بن عبدالعزیز بإتجاه الجنوب من تقاطع الملك سعود بن عبدالعزیز إلى تقاطع الملك خالدبن عبدالعزيز. وأبانت أمانة المنطقة الشرقية أن الإغلاق يبدأ من صباح یوم غد الجمعة٢٠جماد الأخر١٤٤١هـ.



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