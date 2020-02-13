شكرا لمتابعة خبر عن النمر: تناول بيضتين يومياً لا يرفع الكلسترول والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد استشاري أمراض القلب خالد النمر، اليوم الخميس، على أن تناول بيضتين في اليوم أمر ليس خطير.

وقال عبر حسابه على “تويتر” : تناول بيضتين يومياً لا يرفع الكلسترول !!البيضة الواحدة تحتوي كلسترول لايتعدى 186 ملج وما يحتاجه الإنسان من الكلسترول يومياً في حدود 300 ملغ لذلك الحمية عن البيض لا تفرق كثيراً في مستوى الكلسترول الضار الا في من لديه ارتفاع بسيط LDL.”.