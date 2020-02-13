إنقاذ إصبع طفل علق داخل براد الشاي (صور)

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الرياض - علي القحطاني - باشر فريق من الدفاع المدني في نجران، إنقاذ إصبع طفل علق داخل غطاء براد الشاي. وتمكنت فرق الدفاع المدني، من تخليص إصبع الطفل، وهو بصحة جيدة. Advertisements

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