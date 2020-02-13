شكرا لمتابعة خبر عن إغلاق أبواب إحدى المستشفيات الخاصة في الطائف بالشمع الأحمر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشفت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الطائف عن إغلاق إحدى المستشفيات الخاصة بالشمع الأحمر، وذلك بعد رصد عدد كبير من المخالفات بها.

وأفاد المتحدث الرسمي للمديرية، عبدالهادي الربيعي، بأن الإغلاق جاء بعد تكرار المخالفات، وبمساعدة من رجال الأمن، لافتا إلى أنه تم نقل جميع المرضي لمستشفيات أخرى، وذلك فى إطار جهودهم الهادفة للحفاظ على الصحة العامة.