شكرا لمتابعة خبر عن فاعل خير يسدد ٢٠٠٠٠٠ متعثرات مالية لمرضى النور التخصصي بمكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبرمت المديرية العامة للشئون الصحية بمنطقة مكة المكرمة مذكرة تفاهم كشراكة مجتمعية مع (فاعل خير) لسداد المتعثرات المالية عن المرضى المطالبون بمديونيات مالية لمستشفى النور التخصصي نظير تلقيهم الخدمات الطبية.

بحضور ممثلي الإتفاقية من الطرفين نيابة عن مدير عام صحة منطقة مكة المكرمة المهندس خالد الثبيتي مساعد المدير العام للشئون الهندسية وبحضور مدير مستشفى النور التخصصي الدكتور فواز الجهني.

وذكرت صحة مكة المكرمة أن هذه الإتفاقية أعدت من خلال برنامج المشاركة المجتمعية، حيث تم الإتفاق على سداد مبلغ ٢٠٠٠٠٠ ريال للمرضى المعسرين والمستحقين للزكاة بالمستشفى؛ مما استعصى عليهم تسديد المستحقات المالية للمستشفى مقابل الإجراءات الطبية التي تلقوها.

وذكرت مشرف برنامج المشاركة المجتمعية محاسن شعيب أن هذا الإتفاقية جاءت لسد حاجة المرضى الأشد عوزاً مما لديهم إيقاف خدمات ويعانون من المرض وضيق الحال.

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مبينة أن إيصال المبالغ المالية يكون عبر الجهات الحكومية المختصة من أجل الشفافية وضمان إيصالها إلى مستحقينها.

الجدير بالذكر أن وزارة الصحة ومن خلال برنامج المشاركة المجتمعية تهدف لتكون شريك مستعد ومرحب لبناء شراكات صحية بناءة ومؤثرة مع مكونات المجتمع من أفراد وجمعيات أهلية وشركات تجارية .