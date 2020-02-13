شكرا لمتابعة خبر عن بالأسماء.. تعيين 8 محافظين جدد في مكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كلف ‫وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، ثمانية محافظين في منطقة ‫مكة المكرمة، بالإضافة لتكليفات في مناصب أخرى.

ويأتي ذلك بناء على ما رفعه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة ‫خالد الفيصل.

وشملت التكليفات الجديدة محمد القباع محافظًا لـ”القنفذة”، وعمران الزهراني لـ”الليث”، وفهد القثامي لـ”الجموم”، وعبدالعزيز المفرجي لـ”تربة”، ومحمد آل شيبان لـ”ميسان”، وأحمد عبدالدائم لـ”المويه”، وطراد البركاتي لـ”الكامل”، ورجاء السلمي لـ”بحرة”، وناصر السبيعي وكيلًا لمحافظة الطائف، وخالد البقمي أمينًا لمجلس المنطقة.