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عدن - ياسمين التهامي - تداولت منصات التواصل الاجتماعي في اليمن، أول صورة للكيبل البحري المقطوع أثناء إصلاحه في عمق قناة السويس المصرية.

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شاهد اول صورة للكيبل البحري المقطوع أثناء اصلاحه في عمق مياه قناة السويس.. هل سينقطع الإنترنت من جديد؟



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وكانت شبكة الإنترنت في اليمن، بدأت تعود إلى وضعها الطبيعي صباح اليوم الخميس، بعد أيام من انقطاعها بشكل شبه كامل.

وكانت شركة تليمن قد صرحت يوم أمس بأن خدمة الإنترنت ستعود في الساعات القادمة، بشكل كامل.

ويتخوف اليمنيون من عودة الانقطاع، من جديد، في ظل استمرار طرفي الصراع في اليمن، يتبادلون الاتهامات، دون إيجاد حلول جذرية للمشكلة.

الجدير بالذكر أن العديد من التقارير توجه أصابع الاتهام لجماعة الحوثي التي تتحكم بالمفتاح الرئيسي وأنها وراء إضعاف خدمة الإنترنت لدواعي أمنية.

ورغم العديد من الأنباء المتضاربة منذ شهر تقريبا حول وجود خلل بحري في البحر الأبيض المتوسط إلا أن هناك شكوك كبيرة بأن التلاعب بخدمة النت شأن محلي يأتي في إطار الصراعات الدائرة.