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عدن - ياسمين التهامي - افادت مصادر محلية ان ابناء قبيلة جنوب العاصمة صنعاء رفضوا توجيهات من مليشيات الحوثيين بالتحشيد الى جبهات القتال بسبب اساءة مذيع حوثي. وقال المصدر في تصريحات صحفية اليوم الخميس ان أبناء قبيلة سنحان امتنعوا عن التحشيد أو التحرك للجبهات بعد اساءة مذيع حوثي في أحد الإذاعات التابعة للحوثيين لأبناء قبيلة سنحان وللفريق الركن علي محسن الأحمر نائب رئيس الجمهورية . قد يهمك ايضاً: شاهد.. اصطدام 50 سيارة في حادث مروع بمدينة تبوك السعودية (فيديوهات)

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الفريق علي محسن الاحمر يتسبب في اندلاع أول تمرد علني ضد جماعة الحوثي في قبيلة سنحان جنوب العاصمة صنعاء.. (تفاصيل)

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وأضاف القول " بعض النظر عن توجهات الفريق علي محسن الأحمر السياسية لكنه في الأول و الأخير أحد الرموز الهامة والمحترمة من قبل غالبية أبناء المنطقة بجميع توجهاتهم السياسية . وأكد المصدر والذي طلب عدم ذكر اسمه القول " أن سنحان قدمت المئات من القتلى والجرحى مع الحوثيين بعد تحالف الجماعة مع الرئيس السابق علي عبدالله صالح لكن عنصرية المليشيا قد تجبر الغالبية العظمى من التحرك المضاد .

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