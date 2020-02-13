الكشف عن السلع التي يشملها نظام الرصد الإلكتروني للأسعار

كشفت وزارة التجارة والاستثمار، عن أن نظام الرصد الإلكتروني لأسعار السلع والمنتجات الذي أطلقته مؤخراً، يشمل في المرحلة الأولى 13 صنفاً تتضمن أسعار 116 من السلع التموينية الأساسية والضرورية.

وأوضح متحدث الوزارة عبدالرحمن الحسين، وفقا لـ”الاقتصادية” أن المرحلة الأولى من الرصد الإلكتروني للأسعار ستشمل أسعار: منتجات الألبان، والدجاج، واللحوم، والأرز، والشاي، والقهوة، وحليب الأطفال، والدقيق، والهيل، والزيوت، والشعير، والأسمنت، وحديد التسليح.

وأضاف المتحدث، أن المرحلة الثانية من الرصد الإلكتروني ستشمل: المخزون، والمستودعات في السوق المحلية، مبيناً أن الرصد سيكون آلياً لأسعار السلع التموينية الأساسية والضرورية في جميع مناطق المملكة، بهدف الرصد الفوري المباشر للأسعار، ومتابعة خط سعر السلعة في المناطق والمواسم.

وأبان الحسين، أن فرق رصد الأسعار التابعة للوزارة تنفذ جولات يومية على منافذ البيع بجميع مناطق المملكة، وتهدف الوزارة لتحقيق الوفرة في السلع التموينية الأساسية وبدائلها، بجانب التحقق من جودتها، وضمان استقرار الأسعار، وستتدخل لضبط الأسعار في الأسواق إن دعت الحاجة لذلك.