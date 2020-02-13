بالصور: وزير الداخلية يُوافق على تكليف محافظين ومسؤولين في عددٍ من محافظات مكة المكرمة

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة – اليوم (الخميس) – عن صدور موافقة وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف على قرارات تضمنت تكليف محافظين ومسؤولين في عدد من محافظات المنطقة وفي مجلسها.

وأضافت أن وزير الداخلية – بناء على ما رفعه أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل – وافق على تكليف محمد القباع محافظاً للقنفذة، وتكليف عمران الزهراني محافظاً للّيث، وتكليف فهد القثامي محافظاً للجموم. كما وافق وزير الداخلية على تكليف عبدالعزيز المفرجي محافظاً لتربة، وتكليف محمد آل شيبان محافظاً لميسان، وتكليف أحمد عبدالدائم محافظاً للمويه، وتكليف طراد البركاتي محافظاً للكامل. ووافق وزير الداخلية كذلك على تكليف رجاء السلمي محافظاً لبحرة، وتكليف ناصر السبيعي وكيلاً لمحافظة الطائف، وتكليف خالد البقمي أميناً لمجلس المنطقة.