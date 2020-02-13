وزير الخارجية: سياسة المملكة ثابتة تجاه القضية الفلسطينية

قال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان إنَّ سياسة المملكة تجاه القضية الفلسطينية ثابتة. وأكد – في تصريح لقناة “العربية” – أن المملكة تقف بقوة مع الحقّ الفلسطيني، مشدداً على أنّ علاقات الدول العربية بإسرائيل مشروطة بحلّ يتفق عليه الجانبان. وفيما يتصل بالملف السوداني، قال وزير الخارجية إنّ السودان يقيّم مصالحه بنفسه، مجدداً التأكيد كذلك على أنّ إيران عدوّ للجميع.

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