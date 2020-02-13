الكشف عن سعر إغلاق سهم أرامكو اليوم الخميس

أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة اليوم الخميس، على تراجع بنسبة 0.5 % عند 7874 نقطة (- 41 نقطة)، مسجلًا أدنى إغلاق في أكثر من شهرين، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.1 مليار ريال.

وتراجع سهم “أرامكو السعودية” اليوم الخميس بنحو (0.30 %) عند 33.10 ريال للسهم .

في المقابل، صعد سهم “زين السعودية” بأكثر من 3 % عند 10.50 ريال، وتصدر سهم “التعاونية” ارتفاعات اليوم بنحو 4 %.