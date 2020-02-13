تركي آل الشيخ يكشف عن مفاجأة ضخمة خلال رمضان المقبل.. جوائزها 12 مليون ريال

أعلن تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه ، عن برنامج تلفزيوني ضخم خلال رمضان المقبل للأصوات الفائزة في مسابقة القرآن والأذان العالمية بمجموع جوائز 12 مليون ريال للفائزين.
ونشر آل الشيخ تغريدة عبر حسابه على “تويتر” قال فيها ” أكثر من 12 مليون ريال سعودي مجموع الجوائز للفائزين بـ بمسابقات القرآن والأذان العالمية وطلبت من الإخوة في الترفيه عمل برنامج تلفزيوني ضخم في رمضان لهذي الأصوات المميزة ” وأرفق التغريدة بصورة كشفت تفاصيل عن المسابقة وعدد المشاركين فيها .
ووفقا للتغريدة فقد بلغ عدد المشاركين في المسابقة نحو 41.7 ألف من 162دولة، تأهل منهم 4794 في مسابقة القرآن، و3554 في مسابقة الأذان.
وأضاف آل الشيخ أن 20 متسابق سيشاركون في مرحلة الأداء الحي ، و8 فائزين سيتم تكريمهم في الحفل الختامي بشهر رمضان .
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