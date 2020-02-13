تركي آل الشيخ يكشف عن مفاجأة ضخمة خلال رمضان المقبل.. جوائزها 12 مليون ريال

أعلن تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه ، عن برنامج تلفزيوني ‏ضخم خلال رمضان المقبل للأصوات الفائزة في مسابقة القرآن ‏والأذان العالمية بمجموع جوائز 12 مليون ريال للفائزين.

ونشر آل الشيخ تغريدة عبر حسابه على “تويتر” قال فيها ” أكثر من 12 مليون ريال سعودي مجموع الجوائز للفائزين بـ بمسابقات القرآن والأذان العالمية وطلبت من الإخوة في الترفيه عمل برنامج تلفزيوني ضخم في رمضان لهذي الأصوات المميزة ” وأرفق التغريدة بصورة كشفت تفاصيل عن المسابقة وعدد المشاركين فيها .

ووفقا للتغريدة فقد بلغ عدد المشاركين في ‏المسابقة نحو 41.7 ألف من 162دولة، تأهل منهم 4794 في ‏مسابقة القرآن، و3554 في مسابقة الأذان.‏

وأضاف آل الشيخ أن 20 متسابق سيشاركون في مرحلة الأداء الحي ، و8 فائزين سيتم تكريمهم في الحفل الختامي بشهر رمضان .