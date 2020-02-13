بالصور .. شاهد الكامري الجديدة و بمزايا تقنية عالية جديدة (صور)‏

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بدأ الراغبون في حجز النموذج المعدل من سيارات ‎ Camry ‏التقدم بطلبات شراء مسبقة لشركة تويوتا اليابانية.‏

وجاء التصميم الجديد‎ Camry S-Edition ‎ وفقًا لـ”روسيا ‏اليوم” مزوداً بشرائط إضاءة تعمل بتقنية ‎ LED، ونظام‎ ‎Toyota Safety Sense 2.0 ‎للأمان، إذ تعمل الفرملة ‏بطريقة تلقائية لمنع الاصطدام بالمارة والسيارات على الطرقات، ‏كما يتميز هذا النظام بالتعديل الأوتوماتيكي للحركة، بالإضافة ‏للتعرف على إشارات المرور‎.‎

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وتم تزويد النموذج المعدل بحساسات للمطر والضوء، وكاميرات ‏أمامية وخلفية، وأنظمة تكييف وتدفئة وتبريد للمقاعد، مع ‏عجلات رياضية بمقاس 18 إنشًا، إضافة لنظام‎ Winter ‎Comfort ‎لتكون مناسبة للبلدان الباردة‎.‎

ويأتي الشكل الخارجي العام بمظهر رياضي، كما تم تعديل ‏شكل النموذج الأبيض بإدخال عناصر سوداء اللون مع اللون ‏الأساسي للهيكل، كما تم تغطية الشبك الأمامي لغطاء المبرد، ‏بعناصر مطلية بالكروم اللماع، بخلاف سقف أسود كبير.‏

وتعمل هذه السيارة بمحركات بنزين بأربع أسطوانات وسعة 2.5 ‏ليتر وعزم 181 حصاناً، وعلب سرعة أوتوماتيكية بـ 6 ‏مراحل‎.‎



