بالصور .. شاهد الكامري الجديدة و بمزايا تقنية عالية جديدة (صور)‏

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بدأ الراغبون في حجز النموذج المعدل من سيارات Camry التقدم بطلبات شراء مسبقة لشركة تويوتا اليابانية.
وجاء التصميم الجديد Camry S-Edition وفقًا لـ”روسيا اليوم” مزوداً بشرائط إضاءة تعمل بتقنية LED، ونظام Toyota Safety Sense 2.0 للأمان، إذ تعمل الفرملة بطريقة تلقائية لمنع الاصطدام بالمارة والسيارات على الطرقات، كما يتميز هذا النظام بالتعديل الأوتوماتيكي للحركة، بالإضافة للتعرف على إشارات المرور.
وتم تزويد النموذج المعدل بحساسات للمطر والضوء، وكاميرات أمامية وخلفية، وأنظمة تكييف وتدفئة وتبريد للمقاعد، مع عجلات رياضية بمقاس 18 إنشًا، إضافة لنظام Winter Comfort لتكون مناسبة للبلدان الباردة.
ويأتي الشكل الخارجي العام بمظهر رياضي، كما تم تعديل شكل النموذج الأبيض بإدخال عناصر سوداء اللون مع اللون الأساسي للهيكل، كما تم تغطية الشبك الأمامي لغطاء المبرد، بعناصر مطلية بالكروم اللماع، بخلاف سقف أسود كبير.
وتعمل هذه السيارة بمحركات بنزين بأربع أسطوانات وسعة 2.5 ليتر وعزم 181 حصاناً، وعلب سرعة أوتوماتيكية بـ 6 مراحل.
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