سفير السعودية بالكويت يستقبل وفد هيئة الولاية على أموال القاصرين

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت الأمير سلطان بن سعد بن خالد، في مكتبه بالسفارة اليوم الخميس، وفدًا من الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم برئاسة وفاء العجروش.

واستمع السفير خلال اللقاء إلى نبذة عن الهيئة واختصاصها وأعمالها في الوصاية على أموال القصَّر، ورؤيتها في التميز محليًا وإقليميًا في مجال رصد وحفظ وإدارة وتنمية أموال المشمولين بالنظام.

وعبر السفير عن شكره لرئيسة وأعضاء الوفد على الزيارة والدور المميز الذي تقوم به الهيئة، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في زيارتهم لدولة الكويت.

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