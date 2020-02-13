بالفيديو.. 9 طرق للتبليغ عن الفساد المالي والإداري

كشف المتحدث الرسمي لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد أحمد الحسين، عن 9 طرق للتبليغ عن الفساد المالي والإداري.
وأوضح الحسين في تصريحات عبر قناة الإخبارية، اليوم الخميس، أن الطرق تتمثل أولًا عن طريق الرقم المجاني 980، وأيضًا رقم الواتساب، بالإضافة إلى الفاكس.
وأشار إلى أنه يمكن تقديم البلاغ عن طريق البريد الإلكتروني أو العنوان البريدي الخاص بالهيئة، كما يمكن تقديمه عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر الهيئة، أو إرسال برقية لـ«الرقابة ومكافحة الفساد».
وأوضح «الحسين» أنه يمكن تقديم البلاغ عن طريق خدمة البلاغات على موقع الهيئة، وأخيرًا تقديمه عن طريق تطبيق الجوال.
لفت إلى أنه يتم التحقيق مع الموظف بعد كشف المخالفة سواء من جهة هيئة رقابة الفساد أو جهة أخرى كالديون العامة للمحاسبة أو الجهة ذاتها التي ارتكبت فيها المخالفة.
ذكر أن العقوبات التي نص عليها قانون تأديب الموظفين وهى مقررة وفق المادة (32) من النظام تتمثل في 4 عقوبات توجيه الإنذار وتوجيه اللوم والحرمان من العلاوة الدورية وتصل في النهاية إلى أشد العقوبات وهى الفصل.
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