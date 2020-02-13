تسبب حادث مروري، وقع قبل قليل، في عقبة حزنة بمحافظة بالجرشي بمنطقة الباحة، في اندلاع النيران في إحدى السيارات.
وقال شهود عيان لـ«عاجل»: إن السيارة اشتعلت فورًا بعد وقوع الحادث، فيما لم تشر أية مصادر رسمية إلى وقوع حادث.
وسنوافيكم بالتفاصيل حين ورودها..
كانت هذه تفاصيل خبر حادث مروري يتسبب في اندلاع النيران في سيارة بالباحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.