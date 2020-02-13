حادث مروري يتسبب في اندلاع النيران في سيارة بالباحة

تسبب حادث مروري، وقع قبل قليل، في عقبة حزنة بمحافظة بالجرشي بمنطقة الباحة، في اندلاع النيران في إحدى السيارات.

وقال شهود عيان لـ«عاجل»: إن السيارة اشتعلت فورًا بعد وقوع الحادث، فيما لم تشر أية مصادر رسمية إلى وقوع حادث.

وسنوافيكم بالتفاصيل حين ورودها..

