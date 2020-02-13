«المرور» يوضح شروط ومواصفات تظليل المركبات

أوضحت الإدارة العامة للمرور شروط ومواصفات تظليل المركبات، والأجزاء المسموح بتظليلها في المركبة، مؤكدة أنه يجب أن يكون شفافًا لا يحجب الرؤية.

جاء ذلك ردًا من «المرور السعودي» على استفسار ورده من أحد المتابعين عبر حسابه على «تويتر» قال فيه: «السلام عليكم.. هل وجود عازل على الزجاج الخلفي الكبير للسيارة ممنوع كليًّا؟ وإلا إذا كان ثقيلًا وحاجبًا للرؤية؟».

ونشر «المرور السعودي» إنفو جرافًا يوضح مواصفات التظليل والأجزاء المسموح بتظليلها والمركبات المسموح بتظليلها والمركبات غير المسموح بتظليلها وجاء به ما يلي:

مواصفات التظليل: «شفاف لا يحجب الرؤية.. ألا يكون عاكسًا للصورة -على هيئة مرآة- ولا يحمل أي زخارف أو نقوش أو صور أو خلافها مما يحد من درجة الشفافية.. أن يكون من الأنواع المسموح بها داخل المملكة العربية السعودية والتي لا تلحق ضررًا بالإنسان أو البيئة وفق ما تحدده الجهات المختصة».

وفيما يتعلق بالأجزاء المسموح بتظليلها: «يسمح بوضع تظليل شفاف يمكن من خلاله رؤية من بداخل المركبة؛ بحيث تكون شفافية التظليل لا تزيد عن المتعارف عليه محليًّا بـ(زيرو تو) (02)، ويقتصر وضع التظليل على الزجاج الجانبي للمقاعد الخلفية فقط.. لا يسمح نهائيًّا بوضع أي تظليل على الزجاج الأمامي والخلفي للمركبة في كل الحالات.. لا يسمح بوضع أي تظليل على الزجاج الجانبي الأمامي للسائق والمرافق إلا في الحالات المرضية الخاصة (والتي لها شروطها الخاصة).

وبخصوص المركبات المسموح بتظليلها: «المركبات التي لها قمرة قيادة (غمارة) ومقاعد خلفية وأبواب جانبية أو خلفية ومخصصة لنقل الأشخاص»، والمركبات غير المسموح بتظليلها تشمل: «مركبات الأجرة العامة (الليموزين) ومركبات التأجير اليومي

المركبات الرياضية (باب واحد) والتي لا تتسع إلا للسائق والمرافق، واذا كان بها مقاعد خلفية ولها زجاج منفصل فيسمح بتظليل ذلك الجزء الخاص بالمقاعد الخلفية.

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مركبات نقل البضائع

الحافلات التي تعمل بأجر داخل المدن.

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