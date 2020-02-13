بالفيديو.. الربيعة: الدفعة الأولى من مساهمة المملكة لمواجهة كورونا ستصل الصين خلال 5 أيام

أكد المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، أن مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لدعم جمهورية الصين الشعبية تأتي امتدادًا للدور الريادي الإنساني للمملكة.

جاء ذلك في تصريح له، اليوم الخميس، لـ«الإخبارية»، عقب توقيع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لستة عقود لتأمين أجهزة ومستلزمات طبية لمكافحة فيروس كورونا المستجد في الصين، وقال الربيعة إن المركز وفر احتياجات الصين بعد مرور 5 أيام فقط على توجيه الملك سلمان.

وأشار إلى أن الدفعة الأولى من مساهمة المملكة لدعم الصين ستصل خلال 5 أيام، فيما ستصل الدفعات الأخرى في مدة لا تزيد على أسبوعين، مؤكدًا أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين واضحة وصريحة بأن تصل مساهمة المملكة بشكل عاجل، إذ عمل المركز خلال الفترة الماضية ليلًا ونهارًا؛ لضمان وصول مساعدات المملكة إلى الصين في أسرع وقت.

وأوضح أن المملكة تقف مع دول العالم في الأزمات الصحية والبيئية والكوارث الطبيعية، مؤكدًا أن جهود المملكة الإنسانية هي رسالة سلم وسلام ودعم لمجتمعات العالم أجمع.

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