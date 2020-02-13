التقى المستشار بالديوان الملكي، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة بمقر المركز في الرياض اليوم، الأميرة هيفاء بنت عبد العزيز بن محمد بن عياف آل مقرن مندوبة المملكة الدائمة في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو» .
وبحث الجانبان خلال اللقاء جهود المملكة الإغاثية والإنسانية ومستجدات البرامج التعليمية المنفذة لصالح الشعب اليمني واللاجئين السوريين ولاجئي الروهينجا وبقية الشعوب المنكوبة في العالم.
وأشادت مندوبة المملكة الدائمة في منظمة اليونسكو بالمساعدات الإنسانية التي يقدمها المركز للدول المتضررة حول العالم خصوصًا في قطاعات الثقافة والعلوم والتربية والتعليم .
اقرأ أيضا:
مركز الملك سلمان يواصل جهوده الإغاثية لخدمة أهالي اليمن
الربيعة: توجيه خادم الحرمين بتقديم مساعدات للصين تأكيد لدور المملكة الإنساني
كانت هذه تفاصيل خبر «الربيعة» يبحث مع مندوبة السعودية باليونسكو جهود المملكة لإغاثة الشعوب المنكوبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.