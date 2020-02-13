حملات تفتيشية مكثفة على أماكن إعداد ولائم المناسبات بالطائف

نفذت بلدية شرق الطائف الفرعية حملة ميدانية مخصصة للرقابة على المطابخ بنطاق شرق المحافظة، هدفت إلى رصد المخالفات والملاحظات الصحية بأنشطة إعداد الولائم للمناسبات المختلفة.

ورصدت الحملة مخالفات صحية ونظامية بلغت 29 مخالفة منها وجود مسلخ غير نظامي داخل المطبخ، وتدني مستوى أدوات التحضير، وعدم وجود شهادات صحية للعاملين، بالإضافة الى تدني مستوى النظافة وبيئة التحضير، والتخزين السيئ للمواد الغذائية.

وأوضحت أمانة الطائف، أن البرنامج الرقابي المخصص للمطابخ يأتي ضمن الجهود الرقابية التي تبذلها البلديات الفرعية ومكاتب الخدمات لتصحيح المخالفات الصحية، وضمان سلامة المعروضات، وتعمل الفرق الميدانية على متابعة الأنشطة وحثها على تصحيح أوضاعها مع تطبيق الغرامات والجزاءات على المخالفين.

وتدعم أمانة الطائف أعمال الرقابة الميدانية على المطاعم والمطابخ، بما يعزز جودة الطعام وبضمن التقيد التام بالاشتراطات الصحية؛ حيث يقوم مراقبو الفروع البلدية والإدارات الإشرافية بتوعية العاملين بالأنشطة الغذائية بالمتطلبات الخاصة بتجهيز وإعداد الأطعمة، وطرق الحفظ والتخزين، وتوفير وسائل التهوية وتحسين بيئة تقديم المأكولات.

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