تكليف سليمان الخميس مديرًا لفرع «الشؤون الإسلامية» بالشرقية

أصدرت وزارة الشؤون الإسلامية قرارًا بإنهاء تكليف عمر الدويش ونائبه علي القرني من إدارة فرع الشرقية. أوضحت الوزارة عبر حسابها بموقع «تويتر» أنه تم تعيين سليمان الخميس مديرًا للفرع . وكان وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ أصدر في يوليو 2018 قرارًا بتكليف الشيخ عمر بن فيصل الوطبان الدويش؛ مديرًا عامًا لفرع الوزارة بالمنطقة الشرقية. Advertisements اقرأ أيضًا: بالصور.. زيارة وزير الشؤون الإسلامية لجامع الشيخ زايد الكبير بأبوظبي «آل الشيخ» عن مظاهر تديّن الخوارج والخونة: لا تغترّوا باللحى والعمائم

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