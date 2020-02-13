وزير الخارجية ينفي وجود خطط لعقد لقاء سعودي-إسرائيلي: موقفنا ثابت من القضية الفلسطينية

قال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الخميس، إن سياسة السعودية حول القضية الفلسطينية ثابتة، مؤكدًا أن المملكة تقف مع فلسطين بقوة ولا علاقة لها بإسرائيل.

وأضاف بن فرحان في تصريحات لقناة «العربية الحدث»، أنه «ليس صحيحًا أن هناك خططًا لعقد لقاء سعودي-إسرائيلي»، مشيرًا إلى أن «علاقات الدول العربية مع إسرائيل مشروطة بحل يتفق عليه الطرفان».

وأكد وزير الخارجية، أن المملكة العربية السعودية ترحب بأي محاولة لحل القضية .

وعلى الصعيد الدولي أكد وزير الخارجية أن «السودان دولة ذات سيادة تقيم مصلحتها بنفسها»، وأضاف أن «إيران عدو للجميع».