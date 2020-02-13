مغردون يطالبون بتكريم البطل سعد الحارثي.. أنقذ 18 شخصًا من حريق بجدة

دشّن مغردون هاشتاقًا لشكر الجندي أول سعد بن حامد العضياني الحارثي، أحد أبطال الدفاع المدني بجدة، والذي أنقذ مع زملائه 18 شخصًا من حريق مبنى بحي الوزيرية، وذلك تحت اسم «#بطل_الدفاع_سعد_الحارثي».

وقام سعد الحارثي برفقة زملائه، بإخلاء 18 شخصًا احتجزتهم النيران داخل مبنى سكني بحي الوزيرية، حيث شبت النار في الدور الثاني بعمارة من ثلاثة طوابق، وتمت السيطرة على الحريق.

وتفاعل المغردون مع الهاشتاق، حيث كتب سطام بن خالد آل سعود «كفو والله يا أبطال.. تستحقوا المديح والاحترام والتقدير والثناء.. بمثلكم نفتخر ونعتز».

وغردت المعلمة أم سلوم «بطل بمعنى بطل.. وفي ومخلص.. يمثل الشعب السعودي كافة ودولتنا العظمى المملكة العربية السعودية.. يستحق الشكر والتكريم رفع الله قدره». وغرد ثامر قائلًا: «الله يبيض وجهك يبو حامد.. والله يكتب اجرك».

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وطالبت المغردة العالية استضافته في التلفزيون قائلة: «ليس غريبًا ما قام به بطل الدفاع سعد الحارثي.. فهذه شهامة وإقدام عُرفت في شبابنا السعودي.. ننتظر من قنوات التلفزيون استضافة سعد وأمثاله من الأبطال».

وكان الدفاع المدني قد أعلن أول أمس الثلاثاء، إخلاء 18 شخصًا من عمارة سكنية بحي الوزيرية في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة، بعد نشوب حريق في إحدى شققها.

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