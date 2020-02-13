نزع ملكيات لتوسعة دوار مشرفة الأحساء

وأضاف بوشل، أن المشروع يصاحبه نزع مجموعة من الملكيات، وروعي في التصاميم الفنية والهندسية للمشروع كافة جوانب السلامة المرورية، وتتضمن التصاميم طريق خدمة بعرض 30 مترا للقادمين من الطريق الدائري باتجاه الواحة الزراعية، وطريق آخر بعرض 30 مترا للقادمين من الواحة باتجاه شمال المبرز، ومحاور حركة مرورية في كافة الاتجاهات بما يضمن انسيابية الحركة المرورية، موضحا أن المشروع يأتي ضمن مشاريع وخطط الأمانة في رفع كفاءة الطرق، إذ إن الدراسات المرورية المتخصصة في أمانة الأحساء بينت أن الدوار يشهد تدفقا مروريا مرتفعا في أوقات الذروة بشكل ملحوظ.
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