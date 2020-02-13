نزع ملكيات لتوسعة دوار مشرفة الأحساء

أكد مدير العلاقات العامة والإعلام، المتحدث الرسمي في أمانة الأحساء خالد بوشل لـ«دوت الخليج»، أن وكالة المشاريع في الأمانة تتجه لتنفيذ مشروع لتوسعة وتطوير دوار حي «المشرفة» في شمال المبرز خلال الأيام المقبلة، وتأهيل الدوار إلى 4 مسارات، باعتباره أحد أبرز الدوارات الرئيسية التي تربط أحياء شمال المبرز مع الواحة الزراعية «الناحية الشرقية»، وذلك بهدف القضاء على الاختناقات المرورية التي كانت تحدث في أوقات سابقة، قبل إغلاقه أخيرا من قبل مرور وأمانة الأحساء.

وأضاف بوشل، أن المشروع يصاحبه نزع مجموعة من الملكيات، وروعي في التصاميم الفنية والهندسية للمشروع كافة جوانب السلامة المرورية، وتتضمن التصاميم طريق خدمة بعرض 30 مترا للقادمين من الطريق الدائري باتجاه الواحة الزراعية، وطريق آخر بعرض 30 مترا للقادمين من الواحة باتجاه شمال المبرز، ومحاور حركة مرورية في كافة الاتجاهات بما يضمن انسيابية الحركة المرورية، موضحا أن المشروع يأتي ضمن مشاريع وخطط الأمانة في رفع كفاءة الطرق، إذ إن الدراسات المرورية المتخصصة في أمانة الأحساء بينت أن الدوار يشهد تدفقا مروريا مرتفعا في أوقات الذروة بشكل ملحوظ.