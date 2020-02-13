تعليم القصيم الأولى في المشروع الوطني للموهوبين

حققت إدارة تعليم القصيم المركز الأول في ترتيب المجموعة الأولى في قطاع البنات، وذلك في المشروع الوطني للتعرف على الموهوبين 2019 للعام الدراسي 1439/ 1440. من جانبها، هنأت المدير العام لإدارة الموهوبين بوزارة التعليم سارة بنت عمر الحمود، المدير العام للتعليم بمنطقة القصيم محمد الفريح، لجهوده الواضحة والدور البارز للإدارة العامة التي أسهمت في استمرار الإدارة العامة بتميزها ضمن ترتيب المراكز الثلاثة الأولى لثلاثة أعوام متتالية.

وأشادت الحمود بالدعم والمساندة للطالبات الموهوبات من إدارة تعليم القصيم، وإحداثها حراكا توعويا وثقافيا أسهم في نشر ثقافة الموهبة، كما قدمت شكرها لأعضاء فريق العمل كافة، لما كان لهن من دور بارز في هذا الإنجاز.