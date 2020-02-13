حملة لرفع مستوى الاستخدام الآمن للإنترنت

أقامت جامعة القصيم ممثلةً بوحدة خدمة المجتمع بكلية الحاسب - شطر الطالبات - على مدى يومي الثلاثاء والأربعاء، حملة توعوية لرفع مستوى الوعي بالاستخدام الآمن والإيجابي للإنترنت، والتقنية الرقمية بصفة عامة لجميع فئات المجتمع، وذلك بمناسبة «اليوم العالمي للإنترنت الآمن»، تحت شعار «معًا من أجل إنترنت أفضل»، حيث تجاوز عدد المستفيدين من الحملة 150 مستفيدا من كافة فئات المجتمع. ونفذت الحملة في عدد من مدارس الثانوية العامة ببريدة، وكذلك في مستشفى بريدة المركزي.

وشهد ركن الحملة بالمستشفى توافد عدد كبير من الزوار، تقدمهم مدير مستشفى بريدة المركزي أحمد بن عبدالعزيز الربيش، ومدير تقنية المعلومات الأستاذ محمد بن عبدالهادي الحربي. وقامت طالبات كلية الحاسب خلال الحملة بتسليط الضوء على الاستخدامات الإيجابية للتقنية، واستكشاف الدور الذي يمكن أن يقوم به الجميع من أجل المساعدة في خلق مجتمع إنترنت أفضل وبيئة رقمية أكثر أمانًا، كما تم تقديم النصائح التي تعزز الوعي لدى مستخدمي الإنترنت، وتعريفهم بطرق الاستخدام الأمثل والإيجابي للإنترنت.