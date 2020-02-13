حملة لرفع مستوى الاستخدام الآمن للإنترنت

وشهد ركن الحملة بالمستشفى توافد عدد كبير من الزوار، تقدمهم مدير مستشفى بريدة المركزي أحمد بن عبدالعزيز الربيش، ومدير تقنية المعلومات الأستاذ محمد بن عبدالهادي الحربي. وقامت طالبات كلية الحاسب خلال الحملة بتسليط الضوء على الاستخدامات الإيجابية للتقنية، واستكشاف الدور الذي يمكن أن يقوم به الجميع من أجل المساعدة في خلق مجتمع إنترنت أفضل وبيئة رقمية أكثر أمانًا، كما تم تقديم النصائح التي تعزز الوعي لدى مستخدمي الإنترنت، وتعريفهم بطرق الاستخدام الأمثل والإيجابي للإنترنت.
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