مهرجان شتاء الجواء يشعل بلدة عيون الجواء التراثية

تنظم لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة عيون الجواء بالتعاون مع المحافظة وبلدية عيون الجواء فعاليات مهرجان «شتاء الجواء» في القرية التراثية، وذلك خلال الفترة من 16 حتى 19 من الشهر الجاري. وأشار رئيس لجنة التنمية والمشرف على المهرجان عبدالعزيز المنيع إلى أن اختيار القرية التراثية لإقامة المهرجان ساهم كثيرًا في تنوع وتعدد المناشط، مضيفا أن الفعاليات تنوعت بين برامج تحكي تراث المحافظة القديم والأعمال الحرفية ومتحف العقيلات المتنقل الذي عرَّف الأجيال بإرث آبائهم وأجدادهم وتنقلاتهم بين البلدان لطلب الرزق والعلم ليعيش معها الزائر والضيف عبق الماضي، وبين فعاليات تنشيطية تحتوي على أركان التصوير والرسم والعروض الترفيهية الاستعراضية والأسر المنتجة والفنون الشعبية والفقرات المسرحية، إضافة إلى المسابقات والسحوبات اليومية على أجهزة جوالات وأطقم ذهب.
وأوضح المنيع أن المهرجان يسعى إلى استقطاب الزوار من كافة فئات المجتمع من خلال إبراز الجوانب السياحية والتراثية والترفيهية وخلق فرص عمل باعتبار المهرجانات أداة تسويقية للأسر المنتجة والشباب والفتيات العاملين فيها.
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