تحسين وتطوير البيئة الإدارية للمشاريع بجامعة أم القرى

وقف مدير جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بافيل على أعمال تحسين وتطوير البيئة الإدارية والعملية في وكالة الجامعة للفروع والإدارة العامة للمشاريع الرامية إلى تحقيق مبادرة بيئة إيجابية لموظف سعيد. واطلع مدير الجامعة خلال جولته على أعمال المشروع، يرافقه المشرف على أعمال وكالة الجامعة للفروع والإدارة العامة للمشاريع الدكتور محمد الحازمي، ومدير إدارة المشاريع المهندس محمد بانه، ومنسوبو الإدارة من مهندسين ميدانيين وموظفين، مؤكداً حرصه على توفير بيئة بحثية وتعليمية وإدارية جاذبة للعلم والتعلم، مشيرا إلى أن توفير الجو العام وتهيئته يساعد على الإنتاجية في الأداء بأفضل معايير الجودة والتميز. وبين الحازمي أن أعمال مشروع تطوير وتحسين مبنى وكالة الجامعة للفروع والإدارة العامة للمشاريع والخدمات المحيطة تم تنفيذه حرصاً على توفير الجو المناسب نحو تحقيق مبادرة بيئة إيجابية لموظف سعيد، مشيراً إلى أن مساحة أعمال المشروع بلغت 1500 متر مربع، والمكون من 30 مكتبا إداريا وقاعة اجتماعات، ومنطقة مخصصة لاستقبال المراجعين.



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