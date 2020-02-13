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زراعة تبوك توعي مربي الماشية بالحمى المجهولة

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نظم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك، ممثلا في قسم الإرشاد البيطري، بالتعاون مع صندوق التنمية الزراعية بتبوك، محاضرة تعريفية عن مرض الحمى المجهولة وأهمية اللقاحات البيطرية لمربي الماشية المتقدمين على برنامج تمويل مربي المواشي، وذلك بمسرح الفرع في تبوك، بحضور عدد من مربي المواشي.

وأوضح مدير فرع الوزارة بمنطقة تبوك المهندس هزاع الرويلي أن المحاضرة التي قدمها الدكتور عصام الدين هي لإرشاد المربي وزيادة وعيهم عن مرض الحمى المجهولة ومسبباتها وطرق انتقالها وأعراضها والوقاية والعلاج منها، وأضاف أن هذا التعاون يأتي انطلاقاً من حرص الوزارة على زيادة وعي وتثقيف مربي المواشي بشكل عام في المنطقة.


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