زراعة تبوك توعي مربي الماشية بالحمى المجهولة

وأوضح مدير فرع الوزارة بمنطقة تبوك المهندس هزاع الرويلي أن المحاضرة التي قدمها الدكتور عصام الدين هي لإرشاد المربي وزيادة وعيهم عن مرض الحمى المجهولة ومسبباتها وطرق انتقالها وأعراضها والوقاية والعلاج منها، وأضاف أن هذا التعاون يأتي انطلاقاً من حرص الوزارة على زيادة وعي وتثقيف مربي المواشي بشكل عام في المنطقة.
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