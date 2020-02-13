فاعل خير يسدد 200 ألف ريال متعثرات مالية لمرضى النور

أبرمت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة مذكرة تفاهم كشراكة مجتمعية مع (فاعل خير) لسداد المتعثرات المالية عن المرضى المطالبين بمديونيات مالية لمستشفى النور التخصصي نظير تلقيهم الخدمات الطبية، بحضور ممثلي الاتفاقية من الطرفين نيابة عن المدير العام لصحة منطقة مكة المكرمة المهندس خالد الثبيتي، وبحضور مدير مستشفى النور التخصصي الدكتور فواز الجهني.

وذكرت صحة مكة المكرمة أن هذه الاتفاقية أعدت من خلال برنامج المشاركة المجتمعية، حيث تم الاتفاق على سداد مبلغ 200 ألف ريال للمرضى المعسرين والمستحقين للزكاة بالمستشفى، ممن استعصى عليهم تسديد المستحقات المالية للمستشفى مقابل الإجراءات الطبية التي تلقوها.

وذكرت مشرف برنامج المشاركة المجتمعية محاسن شعيب أن الاتفاقية جاءت لسد حاجة المرضى الأشد عوزا ممن لديهم إيقاف خدمات ويعانون المرض وضيق الحال، مبينة أن إيصال المبالغ المالية يكون عبر الجهات الحكومية المختصة من أجل الشفافية وضمان إيصالها إلى مستحقيها.