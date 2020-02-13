فاعل خير يسدد 200 ألف ريال متعثرات مالية لمرضى النور

وذكرت صحة مكة المكرمة أن هذه الاتفاقية أعدت من خلال برنامج المشاركة المجتمعية، حيث تم الاتفاق على سداد مبلغ 200 ألف ريال للمرضى المعسرين والمستحقين للزكاة بالمستشفى، ممن استعصى عليهم تسديد المستحقات المالية للمستشفى مقابل الإجراءات الطبية التي تلقوها.
وذكرت مشرف برنامج المشاركة المجتمعية محاسن شعيب أن الاتفاقية جاءت لسد حاجة المرضى الأشد عوزا ممن لديهم إيقاف خدمات ويعانون المرض وضيق الحال، مبينة أن إيصال المبالغ المالية يكون عبر الجهات الحكومية المختصة من أجل الشفافية وضمان إيصالها إلى مستحقيها.
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