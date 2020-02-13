رفع كفاءة القوات السعودية والباكستانية في الصمصام7

انطلقت فعاليات التمرين المشترك «الصمصام 7» بين القوات البرية الملكية السعودية ووحدات من القوات الخاصة بالجيش الباكستاني، بحضور قائد المنطقة الشمالية اللواء الركن صالح بن أحمد الزهراني، وعدد من ضباط الجانبين السعودي والباكستاني، وذلك بميدان شمال (2) بمحافظة حفر الباطن.

وأوضح قائد تمرين «الصمصام7» اللواء الركن منصور بن عبدالله القرني، في كلمته التي ألقاها خلال الحفل، أن التمرين امتداد لسلسلة من التمارين المشتركة بين القوات البرية الملكية السعودية ومجموعة من قوات الدول الشقيقة والصديقة ومن ضمنها جمهورية باكستان الإسلامية، كما تأتي ضمن الخطط التدريبية المعدة لتطوير ورفع مستوى الكفاءة لدى القوات العسكرية.

وأضاف القرني أن جميع الجهات المشاركة أكملت استعداداتها من كلا الجانبين لهذا التمرين، مشيراً إلى مشاركة وحدة من مجموعة لواء الملك فهد السادس في التمرين التي اكتسبت خبرة من خلال مشاركتها في عمليات «عاصفة الحزم وإعادة الأمل» بقطاع نجران (2) وسرية من القوات الباكستانية التي تتمتع بخبرة في مجال الحرب غير النظامية وذلك لرفع الكفاءة القتالية للضباط والأفراد على أساليب القتال في بيئات متنوعة ومختلفة.

من جانبه، ألقى ممثل إدارة التدريب والعقائد العسكرية العميد الركن مناور بن محمد الحربي كلمة أكد فيها أن التمرين يأتي تنفيذاً للتعاون العسكري بين البلدين، فيما أوضح أحد الضباط المشاركين من الجانب الباكستاني أن هذه المشاركة تأتي تعبيراً عن روابط الأخوة والصداقة المشتركة بين المملكة وباكستان، إضافة إلى تعزيز الخبرات بين القوات المشتركة، مقدماً شكره للجانب السعودي على ما قدموا من تجهيزات لنجاح هذا التمرين.

بعد ذلك، أعطى قائد المنطقة الشمالية اللواء الركن صالح بن أحمد الزهراني الإشارة، إيذاناً ببدء التمرين ورفع أعلام الدول المشاركة.