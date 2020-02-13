تكليف 8 محافظين بمنطقة مكة المكرمة

صدرت موافقة وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف على قرارات تكليف عدد من المحافظين لمحافظات منطقة مكة المكرمة، وتكليفات في مناصب أخرى، بناءً على ما رفعه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، وذلك على النحو التالي: محمد القباع محافظا للقنفذة، عمران الزهران محافظا لليث، فهد القثامي محافظا للجموم، عبدالعزيز المفرجي محافظا لتربة، محمد آل شيبان محافظا لميسان، أحمد عبدالدائم محافظا للمويه، طراد البركاتي محافظا للكامل، رجاء السلمي محافظا لبحرة، ناصر السبيعي وكيلا لمحافظ الطائف، خالد البقمي أمينا لمجلس المنطقة.



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