السعودية اليوم / الأمم المتحدة تعلن نزوح 800 ألف شخص من شمال غرب سوريا منذ ديسمبر الماضي



الأمم المتحدة 19 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 13 فبراير2020 م واس

أعلنت الأمم المتحدة اليوم نزوح أكثر من 800 ألف شخص من شمال غرب سوريا منذ بدء الهجوم الذي شنته قوات النظام السوري في ديسمبر الماضي.

وأفاد مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أنه "من بين أكثر من 800 ألف شخص نزحوا في شمال غرب سوريا منذ 1 ديسمبر 2019 حتى 12 فبراير 2020، يقدر أن 60 بالمئة هم أطفال".

// انتهى //

20:59ت م

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