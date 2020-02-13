السعودية اليوم / مدير جامعة الملك سعود : تشكيل مجلس شؤون الجامعات سيسهم في تطوّر الجامعات السعودية في مختلف المجالات



الرياض 19 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 13 فبراير 2020 م واس

رفع معالي مدير جامعة الملك سعود الأستاذ الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر أسمى آيات الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ بمناسبة صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين على تشكيل أول مجلس لشؤون الجامعات في المملكة العربية

وقال معاليه في تصريح لوكالة الأنباء السعودية بهذه المناسبة : إن صور موافقة الملك المفدى تتوافق مع إقرار نظام الجامعات الجديد الذي يتيح للمجلس الأعلى لشؤون الجامعات ممارسة اختصاصاته في إقرار السياسات والاستراتيجيات المنظمة للتعليم الجامعي حسب النظام الجديد، بما فيها إعداد اللوائح التنظيمية للاستثمار والإيرادات الذاتية، وتحقيق النوعية والتميز للجامعات وفق مبدأ التنافسية، ويفتح آفاق الانطلاق في تأسيس شراكة مجتمعية تقوم على قواعد الاستثمار وتنمية مواردها المالية، والعمل على توفير فرص تمويل إضافية لتغطية احتياجاتها، وسعيًا لتحقيق رؤية المملكة (2030).

وأكد معاليه أن تحقيق هذا الإنجاز في اختيار أعضاء المجلس من ذوي الخبرة والاختصاص يؤكّد طموح القيادة الرشيدة وعزمها الجاد على دفع عجلة التقدم والبناء يما يتناسب مع أحلام وطموحات جيل المستقبل، وبما يواكب التقدم العلمي والحضاري؛ إيمانًا بدور الجامعات في صناعة الفكر الذي يقود مسار النهضة العلمية والبحثية من أجل أن تحقق التنمية بمختلف مجالاتها.

وثمن معاليه هذه الخطوة المباركة مبينًا أنها تجعل من الجامعات السعودية جامعات بحثية، فضلًا عن اعتمادها على الموارد الذاتية بما يتيح الفرص في بناء شراكات علمية واستثمارية للوصول إلى العالمية والخصوصية في البرامج والتخصصات، فضلا عن تلبية متطلبات التنمية الوطنية، وتغطية سوق العمل بالكوادر العلمية المتخصصة في جميع المجالات.

وشكر معالي مدير جامعة الملك سعود الدور الكبير الذي تؤدّيه وزارة التعليم ممثلة بمعالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ الذي لا يدخر جهدًا في سبيل نجاح هذا المجلس في مهامه المستقبلية الموكلة إليه.

// انتهى //

20:21ت م

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الرياض 19 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 13 فبراير 2020 م واسرفع معالي مدير جامعة الملك سعود الأستاذ الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر أسمى آيات الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ بمناسبة صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين على تشكيل أول مجلس لشؤون الجامعات في المملكة العربية السعودية وقال معاليه في تصريح لوكالة الأنباء السعودية بهذه المناسبة : إن صور موافقة الملك المفدى تتوافق مع إقرار نظام الجامعات الجديد الذي يتيح للمجلس الأعلى لشؤون الجامعات ممارسة اختصاصاته في إقرار السياسات والاستراتيجيات المنظمة للتعليم الجامعي حسب النظام الجديد، بما فيها إعداد اللوائح التنظيمية للاستثمار والإيرادات الذاتية، وتحقيق النوعية والتميز للجامعات وفق مبدأ التنافسية، ويفتح آفاق الانطلاق في تأسيس شراكة مجتمعية تقوم على قواعد الاستثمار وتنمية مواردها المالية، والعمل على توفير فرص تمويل إضافية لتغطية احتياجاتها، وسعيًا لتحقيق رؤية المملكة (2030).وأكد معاليه أن تحقيق هذا الإنجاز في اختيار أعضاء المجلس من ذوي الخبرة والاختصاص يؤكّد طموح القيادة الرشيدة وعزمها الجاد على دفع عجلة التقدم والبناء يما يتناسب مع أحلام وطموحات جيل المستقبل، وبما يواكب التقدم العلمي والحضاري؛ إيمانًا بدور الجامعات في صناعة الفكر الذي يقود مسار النهضة العلمية والبحثية من أجل أن تحقق التنمية بمختلف مجالاتها.وثمن معاليه هذه الخطوة المباركة مبينًا أنها تجعل من الجامعات السعودية جامعات بحثية، فضلًا عن اعتمادها على الموارد الذاتية بما يتيح الفرص في بناء شراكات علمية واستثمارية للوصول إلى العالمية والخصوصية في البرامج والتخصصات، فضلا عن تلبية متطلبات التنمية الوطنية، وتغطية سوق العمل بالكوادر العلمية المتخصصة في جميع المجالات.وشكر معالي مدير جامعة الملك سعود الدور الكبير الذي تؤدّيه وزارة التعليم ممثلة بمعالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ الذي لا يدخر جهدًا في سبيل نجاح هذا المجلس في مهامه المستقبلية الموكلة إليه.// انتهى //20:21ت م0246

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