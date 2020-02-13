السعودية اليوم / فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية يوقع مذكرة لتوظيف المستفيدين



الدمام 19 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 13 فبراير 2020 م واس

وقع مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن بن فهد المقبل مذكرة تفاهم وتعاون مشتركة مع أحدى الشركات الوطنية بحضور عدد من منسوبي فرع الوزارة .

ويسعى الطرفان من خلال المذكرة إلى دعم أبناء وبنات المنطقة الشرقية من مستفيدي فرع الوزارة وغيرها من الحالات التي ترعاها الوزارة من خلال التوظيف تحت برنامج الاستثمار الاجتماعي لتوطين الوظائف، والتوظيف المباشر في قطاع الاعمال المختلفة والتركيز على التدريب والتأهيل بالجودة والكفاءة العالية التي تمكنهم على الأعتماد الذاتي والإندماج في سوق العمل في المهن والتخصصات المطلوبة مثل الفنية والهندسية والإدارية تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة التي تسهم في تفعيل ادوارنا الحقيقية في جوانب المسؤولية الاجتماعية.

وأكد مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن المقبل على أهمية عقد الشراكات المجتمعية مع القطاع التي تعزز العلاقات مع الجهات الأخرى والتي تساهم في تحقيق مستهدفات الوزارة واستراتيجيتها في تمكين المستفيدين وخلق الفرص التدريبية والوظيفية بالشكر للشركة الوطنية على مبادراتها الإنسانية والاجتماعية كما قدم الشكر لإدارة المسؤولية الاجتماعية على ما تقدم من جهود متميزة لخدمة المستفيدين .

ومن جهته أكد مدير إدارة المسؤولية الاجتماعية بفرع الوزارة خالد العبيد أهمية تظافر الجهود بيننا وبين القطاع الخاص وهذه المذكرة تبين مدى اهتمام القطاع الخاص بخطتنا الوطنية التي نسعى إلى تحقيقها بالشراكة والتعاون معهم .

// انتهى //

19:57ت م

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