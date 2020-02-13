السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الرياض يزور محافظة الرين

الرين 19 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 13 فبراير 2020 م واسقام صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بزيارة تفقدية لمحافظة الرين وذلك ضمن برنامج زيارات سموه لمحافظات المنطقة .وكان في استقبال سموه لدى وصولة مقر المحافظة ، محافظ الرين سند عماش بن حفيظ ووكيل المحافظة منصور الخريف ومدير شرطة الرين عبدالله اللحيدان ورئيس بلدية الرين سعيد القحطاني ومسؤولو المحافظة .والتقى سمو أمير منطقة الرياض رؤساء المراكز والأهالي واستمع منهم إلى احتياجاتهم ومتطلباتهم .عقب ذلك رأس سمو أمير منطقة الرياض اجتماع المجلسين البلدي والمحلي وتم مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ، بحضور المحافظ ووكيل جامعة شقراء ومديري العموم على مستوى منطقة الرياض في كل من التعليم والصحة والبلديات والإسكان والعمل والتنمية الاجتماعية والكهرباء والمياه والزراعة والهيئة السعودية للمدن الصناعية ووكالة إمارة منطقة الرياض للشؤون التنموية وأمانة مجلس المنطقة، حيث استمع سموه من أعضاء المجلسين البلدي والمحلي مرئياتهم وتطلعاتهم عن المحافظة وقد اتخذت بشأنها التوصيات اللازمة .وفي نهاية الاجتماع تم عرض مشروعات الشركة السعودية للكهرباء للقطاع الغربي لمنطقة الرياض وبلغت قيمتها حوالي مليارا و300 مليون وشملت ، إنشاء محطة الجلة وعفيف والرويضة والقويعية والبجادية وساجر وضرما وشرح أثرها الإيجابي على المحافظات والمراكز في القطاع الغربي.// يتبع //19:44ت م0239

عام / سمو أمير منطقة الرياض يزور محافظة الرين / إضافة أولى واخيرة

عقب ذلك افتتح سمو الأمير فيصل بن بندر المقر الجديد لتعليم محافظة الرين ، بعدها شرف سموه حفل الأهالي وتناول طعام الغداء المعد بهذه المناسبة .

بعد ذلك قام سموه بجولة على المحافظة شملت المتنزه البري بالرين وعددا من مناطق الجذب السياحة .

وأعرب الأمير فيصل بن بندر في تصريح صحفي عن شكره للمسؤولين والأهالي بالمحافظة على ما لمسه منهم من صدق ومحبة وأنهم عنصر مهم في نهضة البلاد واستقرارها راجيًا أن يوفق الجميع لخدمة دينهم ووطنهم وملكهم ، مشيرًا إلى أهمية مثل هذه الزيارات من أجل التنمية والاستماع إلى مطالب الأهالي ، مشيدًا بما سمعه من طرح جيد للرؤى والأفكار .

وأكد سموه أهمية الطريق الرابط بين منطقة الرياض ومنطقة عسير الذي يمر من خلال محافظتي الرين وبيشة والعمل على تطويره من خلال وجود مسار آخر , مبيناً سموه العمل على ذلك من خلال توفير المتطلبات للمقاول للعمل بسهولة ودقة ، مشيدًا بالعمل المقدم من المجلسين البلدي والمحلي ومتابعتهم للمشاريع .

رافق سمو أمير منطقة الرياض خلال الزيارة ، مستشار سمو أمير منطقة الرياض المهندس خالد بن عبدالله الربيعة ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية سعود بن عبدالعزيز العريفي والمشرف العام على إدارة المراسم فيصل بن سعد السديري ومدير الشؤون الخاصة لسمو أمير منطقة الرياض محمد بن معيض القحطاني والأمين العام لمجلس منطقة الرياض المكلف عادل العبدالمحسن الحمدان .

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