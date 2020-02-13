السعودية اليوم / تعليم الحدود الشمالية يعقد لقاءً لمنسقين الاختبارات التحصيلية



عرعر 19 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 13 فبراير 2020 م واس

عقدت إدارة الإشراف التربوي في تعليم منطقة الحدود الشمالية أمس, لقاءً لمنسقين الاختبارات التحصيلية في المنطقة لتطوير الأداء التعليمي في بيئات التعلّم للوصول إلى نواتج تعلم مميزة وقادرة على تحقيق رؤية وطنية طموحة قوامها الاستثمار في بناء الإنسان.

وتطرق اللقاء عن كيفية إعداد وتأهيل منسقي الاختبارات التحصيلي ، وبناء الاختبارات التحصيلية ، وشروط اختيار البدائل في الاختبارات التحصيلية، بالإضافة إلى عرض نموج لتقرير اخصائي للاختبار التحصيلي.

وأشار مدير الإشراف التربوي محمد داود العطيوي إلى أهمية الاختبارات التحصيلية وأثرها في تجويد العمليات التعليمية للوصول إلى نواتج تعلّم أفضل تؤدي إلى تحصيل دراسي مميز قائم على الدافعية لدى الطلاب.

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19:23ت م

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